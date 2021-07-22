İstanbul’da 3 bine yakın ‘acemi kasap’ kurban yerine ‘kendini kesti’

İstanbul’da, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde ‘acemi kasaplar’ yine bilindik manzaralar ortaya çıkardı. İl genelinde kurban kesmeye çalışırken kendini kesenlerin sayısı ise 3 bine yakın.
AA’da yer alan habere göre, şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan 2 bin 741 ‘acemi kasap’ başvuruda bulundu.
Yaralıların büyük çoğunluğunun, müdahalenin ardından taburcu edildi.
29 kişinin ise yaralarının daha ciddi olduğu ve bu nedenle ameliyat edildiği öğrenildi.