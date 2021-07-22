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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da 3 bine yakın ‘acemi kasap’ kurban yerine ‘kendini kesti’

İstanbul’da, Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde ‘acemi kasaplar’ yine bilindik manzaralar ortaya çıkardı. İl genelinde kurban kesmeye çalışırken kendini kesenlerin sayısı ise 3 bine yakın.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre, şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerinin acil servislerine, kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralanan 2 bin 741 ‘acemi kasap’ başvuruda bulundu.


Yaralıların büyük çoğunluğunun, müdahalenin ardından taburcu edildi.

29 kişinin ise yaralarının daha ciddi olduğu ve bu nedenle ameliyat edildiği öğrenildi.

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