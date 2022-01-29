İstanbul’a elektrikli otobüsler geliyor

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 100 elektrikli araç alımı için ilk adımı attı. 300 kilometre menzilli elektrikli otobüsün test süreci başladı. Alımla birlikte İETT tarihinde ilk kez yüzde yüz elektrikli otobüsler filoya kazandırılacak.

Fotoğraf: Anka

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre 300 kilometre menzilli 100 elektrikli otobüs alımı için test süreci başladı. Macaristan’dan tırla getirilen ‘İkarus‘ marka yüzde 100 elektrikli aracın ilk testleri, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla dün gerçekleştirildi.

İETT heyeti ve firma temsilcileri elektrikli otobüse binerek önce Yedikule’ye, ardından Millet Caddesi üzerinden Saraçhane’deki İBB yerleşkesine gitti. Araç hakkında firma yetkilileri ayrıntılı bilgilendirme de yaptı. Araçların Romanya, Almanya, Avusturya gibi ülkeler tarafından halen kullanıldığı belirtildi.

Elektrikli araç bir hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla birlikte test edilecek ve aracın menzili ve diğer aksamı hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılacak.

İETT, başka markalara ait elektrikli araçları da test ettikten sonra, elektrikli araç alımı için teknik şartname oluşturacak. Ardından araç alımı için ihale süreci başlatılacak.