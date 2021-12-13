İstanbul Valiliği’nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği yarın öğle saatlerinden itibaren kentte etkili olacak fırtınaya karşı uyardı.

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Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi’nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin değerlendirmelerine göre; rüzgârın; Marmara Denizi’nde yarın (14.12.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba günü (15.12.2021) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.”