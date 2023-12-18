İstanbul Üniversitesi rektörü, okulun sitesini ‘kişisel blog’una çevirdi

İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Bülent Zülfikar, kişisel olarak mağduriyet yaşadığı bir otelle ilgili şikayetlerini üniversitenin resmi sitesinde yayınladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Ağustos’ta 20 üniversiteye rektör atadı. Atananlar arasında AKP’li isimler dikkat çekmişti.

Erdoğan, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ı da İstanbul Üniversitesi rektörlüğüne atamıştı.

Zülfikar dün, Konya’da bulunan Dedeman Otel’iyle ilgili bir mağduriyet yaşadı. Belirtilene göre Zülfikar ve ailesi gerekli rezervasyonları yaptırmasına rağmen sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek ‘mağdur edilmiş.’ Rektöre ancak akşam saatlerinde geçici bir oda verilmiş.

Üniversitenin resmi sitesindeyse bu olay ‘basın açıklaması’ adı altında ‘kurumsal iletişim koordinatörlüğü’ imzasıyla yayınlandı.

Söz konusu olayın anlatıldığı açıklama, “Otelin sahibinden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz” sözleriyle bitirildi.

Dün akşam okulun sitesinde yayınlanan ve daha sonra kaldırılan ‘basın açıklaması’ şöyle:

Zülfikar, atandıktan kısa bir süre sonra ilk iş olarak aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Prof. Dr. Haluk Zülfikar’ı rektör başdanışmanlığına atamıştı.