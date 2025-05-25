İstanbul Modern'e Avrupa'dan müzecilik ödülü

Müzecilik alanındaki üstün başarıları ödüllendirmek ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla Avrupa Konseyi himayesinde düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri (EMYA) 2025’teki sahiplerini buldu.

EMYA’dan 2009’da da Özel Takdir Ödülü’nü alan İstanbul Modern, bu yıl ‘Portimão Misafirperverlik, Kapsayıcılık ve Aidiyet Müze Ödülü’ne layık görüldü.

2025 EMYA Ödülleri, 21–25 Mayıs 2025 arasında Polonya’nın Białystok kentinde, 2024 Avrupa Konseyi Müze Ödülü’nü kazanan Sybir Anı Müzesi’nin ev sahipliğindeki EMYA Yıllık Konferansı’nın ardından düzenlenen törende açıklandı.

İstanbul Modern toplumsal sorumluluk, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, kültürler arası diyalog ve demokratik değerlere yönelik uygulamaları nedeniyle Avrupa’da ‘Yılın Müzeleri’ arasına girdi. Müzenin modern ve çağdaş sanata odaklanan koleksiyonuyla sergi ve programları aracılığıyla sanatı toplumun farklı kesimleri için erişilebilir kılma anlayışı da değerlendirme sürecinde öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

İnancımız güçleniyor

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 2009’da EMYA tarafından verilen Özel Takdir Ödülü’ne atıfta bulunarak şunları söyledi:

“2004’teki kuruluşumuzdan bu yana sanatı toplumla buluşturma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 15 yıl önce aldığımız ödülden sonra EMYA tarafından layık görülen bu yeni takdir, toplumsal sorumluluk ve kültürel diyaloğa verdiğimiz önemin bir yansıması. Aldığımız her ödül, bize daha büyük bir sorumluluk yüklerken, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma hedefimize olan inancımızı da güçlendiriyor.”

Geçmiş yıllarda Avrupa Yılın Müzesi Ödülü’nü almaya hak kazanan kurumlar arasında Chillida Leku (İspanya), Gruuthusemuseum (Belçika), The University Museum of Bergen – Natural History (Norveç), Brunel’s SS Great Britain (Birleşik Krallık) ve MO Museum (Litvanya) yer aldı.

İstanbul Modern’e ödül üstüne ödül

İstanbul Modern.

İstanbul Modern, yeni binasının açılmasının ardından mimarlık ve kültür alanlarında uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırdı.

100 yılı aşkın süredir yayımlanan ‘Architectural Digest’ dergisi müzeyi ‘2024’ün Harika Eserleri‘ arasında gösterdi. ‘National Geographic’ de İstanbul Modern’i ‘Dünyanın En İyi 20 Kültürel Mekânı’ listesine dahil etti. Aynı dönemde ArchDaily’nin ‘Yılın Binası‘ seçtiği müze, Architecture MasterPrize ödüllerindeyse ‘En İyilerin En İyisi’ unvanını kazandı. Müze, mimarlık dünyasının saygın etkinliklerinden Dünya Mimarlık Festivali (WAF) kapsamında da ‘Tamamlanmış Yapılar – Kültür‘ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İstanbul Modern aynı zamanda, genç kızları sanatla buluşturan ‘Bir Hayalin İzinde’ programıyla Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesince (CIMAM) ‘Üstün Müzecilik Uygulamaları Ödülü‘ne layık görüldü. Kadın sanatçılardan ilhamla hazırlanan program, yaratıcı düşünme ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. İkinci yılını tamamlayan proje, bu ödüle Türkiye’den layık görülen ilk uygulama oldu.