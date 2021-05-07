İstanbul Modern’den Anneler Günü’ne özel sanal sergi turu

İstanbul Modern Anneler Günü’nde kadınları 2015-2018 yılları arasında ziyaretçiyle buluşan ‘Sanatçı ve Zamanı’ koleksiyon sergisini rehber eşliğinde çevrimiçi gezmeye davet ediyor.

Anneler, 9 Mayıs Pazar günü saat 15:00’teki sergiyi sanal turla gezerken sergide yer alan 10 kadın sanatçıyı ve sanat çalışmalarını keşfetme fırsatı bulacak.

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Sanaçının zamanına yolculuk

Sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa dair bir düşünce alanı öneren sergi, Semiha Berksoy’un ‘Hapishanede Ziyafet’ Handan Börüteçene’nin ‘Kendini Bana Getir’, Canan Dağdelen’in ‘polar kovalent bağlı EVDE dot’, İnci Eviner’in ‘Yeni Vatandaş I-II-III’, Selma Gürbüz’ün ‘Silik Kostüm’, Nur Koçak’ın ‘Cahide’nin Öyküsü Serisi’, Yıldız Moran’ın ‘Bir Dahaki’, Canan Tolon’un ‘İsimsiz’, Seyhun Topuz’un ‘Kırmızı V’, Fahrelnissa Zeid’in ‘Soyut (Geçicilik..Su..Güneş)’ adlı sanat çalışmalarına odaklanıyor.

Rezervasyon yaptırmak veya bilgi almak isteyenler [email protected]‘a başvurabilir veya 0212 334 73 41’i arayabilir.