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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul dahil 13 ile sarı kodlu fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), fırtına beklenen 13 ili sarı kodla uyardı.

Fotoğraf: AA

Sarı kodla uyarılan iller:


  • İstanbul
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Edirne
  • Tekirdağ
  • Kırklareli
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Yalova
  • Zonguldak
  • Düzce
  • Bartın

Meteorolojinin renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

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