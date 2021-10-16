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Yaramazlara biraz batar!

‘İstanbul Comics and Art Festival’ yarın sona eriyor

Müze Gazhane’nin tarihi yerleşkesindeki iki müzesinden biri olan Karikatür ve Mizah Müzesi, bu yıl ‘İstanbul Comics and Art Festivali’ni ağırlıyor.

Bu yıl, beşinci kez ‘Ötekiler’ teması altında düzenlenen festivalde, çizgi roman, karikatür, illustrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı atölye, sergi ve söyleşi programları katılımcıların beğenisine sunuluyor.


Tema üzerinden festival kapsamında, çizgi romanda, animasyonda, karikatür ve illüstrasyonda farklılıkları nedeniyle norm dışı kabul edilen tüm canlıların ‘öteki’ olarak hikayelerine odaklanıyor.

Çizgi sanatı dünyasından çok sayıda sanatçıyı da ağırlayacak festival, yarın sona erecek. Festivalin finali ise ücretsiz In Hoodies konseriyle gerçekleştirilecek.

Müze Gazhane’nin ‘Çizerini Yaşatan Çizgiler’ isimli kalıcı sergisi kapsamında da yıl boyu geçici sergiler düzenlenecek. Geçmişten bugüne siyasal, toplumsal ve sosyokültürel hayatın yansımaları çizgi sanatı üzerinden İstanbullularla buluşacak.

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