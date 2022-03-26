‘İstanbul Boğazı’nda ikinci mayın’ haberlerine yalanlama

NTV, İstanbul Boğazı’nda bir kez daha mayına rastlandığına dair ihbar yapıldığını bildirdi. Güvenlik kaynakları ise mayın bulunduğuna dair haberleri yalanladı.
Ukrayna, Rusya’nın donanmasını engellemek için Odessa kentinden Karadeniz’e mayın bırakmış, bazı mayınlar fırtına nedeniyle çıpasından kurtulmuştu.
Mayınlardan biri bugün İstanbul Boğazı’nda tespit edilmesinin ardında etkisiz hale getirilmişti.
NTV’nin bildirdiğine göre SAS komandoları olay yerine gitti. İhbarın, bugün bulunan mayına yakın bölgeden geldiği bildirildi.
AA’nın aktardığına göre güvenlik kaynakları, İstanbul Boğazı açıklarında ikinci mayının belirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynaklar, “İstanbul Boğazı açıklarında ikinci bir mayın belirlendiği yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi kullanıldı.