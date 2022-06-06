İstanbul Bienali çocuklara soruyor: Kuşlar ne düşünüyor?

Bu yıl 17’ncisi düzenlenecek İstanbul Bienali, 6-14 yaş grubundaki çocuklara, kuşlar aracılığıyla doğayla bağ kurma olanağı sunacak.

Fotoğraf: İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17 Eylül-20 Kasım arasında düzenlenecek bienaldeki ‘Kuşlar Ne Düşünüyor’ başlıklı proje, çocukları ve onlara eşlik eden yetişkinleri, öğretmenleri ve farklı alanlardan uzmanları da çevrelerindeki kuşları gözlemlemeye, onlar hakkında düşünmeye çağırıyor.

Çocukları kuşlar, doğa ve insan dışı türlerle yeniden ilişkilendirmek için yaratıcı bir süreç başlatmayı, hayal güçlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, öğretmenler, çocuklarla birlikte iklim değişikliği, modern sanayi sistemleri ve toplumlar, yaşam biçimleri, üretim ve tüketim, geleneksel ekosistemler ve yerli toplumlarla ilgili sorular sormaya teşvik edilecek.

Proje kapsamında öğretmen ve çocuklar ve eşlik eden yetişkinlere yönelik iki rehber hazırlandı.

Çocukların yanıtını arayacağı, “Kuşlar ne düşünüyor”, “Bizimle konuşabilselerdi ne derlerdi”, “Kuşları izleyerek neler öğrenebiliriz” gibi sorulara yanıt arayacak. Bu yolla çocukların dinleme, gözlemleme, konsantre olma, belgeleme ve araştırma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Çocuklar, sorulara verdikleri yanıtlar etrafında üretecekleri içeriklerle bienale katılabilecek. Projeye katılmak için ürettikleri metin, resim, fotoğraf, ses ya da videoları forma yüklemeleri yeterli.

Çocukların yolladıkları, temmuz ayından itibaren proje için özel olarak hazırlanacak web sitesinde erişime açılacak. Proje kapsamında, bienalle eşzamanlı kuş gözlem turları ve atölye çalışmaları da yapılacak.

‘Kuşlar Ne Düşünüyor’ projesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler İstanbul Bienali ve İKSV Alt Kat’ın sosyal medya hesaplarından da takip edilebilir.