İsrail’de ‘şiddet uygulamayı reddeden’ emniyet müdürü istifa etti

İsrail’de Tel Aviv kenti emniyet müdürü Ami Eshed, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddet kullanması yönünde hükümetten baskı gördüğünü söyleyerek istifa etti.

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Son aylarda İsrail’de aşırı sağcı hükümetin yargı başta olmak üzere çeşitli alanlarda izlediği tartışmalı politikalara karşı kitlesel protestolar düzenlenmişti.

Emniyet müdürü de hükümetten bu protestolarda ‘şiddet kullanması’ yönünde baskılar yapıldığını açıklayarak istifa etti.

Eshed’in açıklamasından sonra Tel Aviv’de çok sayıda protestocu sokaklara indi. Kentin ana otoyolunu trafiğe kapatan protestocular, polisle karşı karşıya geldi.

Reuters’ın aktardığına göre istifa kararını bir video mesajla duyuran Eshed, bakanların bütün kuralları ihlal ederek profesyonel bir şekilde alınması gereken kararlara karıştığını söyledi ve ekledi:

“Bütün bu taleplere uyarak orantısız güç kullansaydım her protestonun ardından hastanelerin ilkyardım servislerinin dolup taşmasına yol açacaktım. 30 yıllık kamu hizmeti boyunca ilk defa düzen ve sükuneti sağlamak yerine benden tam tersinin talep edildiği bir absürt gerçekliğin içinde buldum kendimi.”