İsrail’de Netanyahu’ya hükümeti kurma görevi verildi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, eski başbakan Binyamin Netanyahu’ya hükümeti kurma görevi verdi.

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

Yaklaşık 6,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İsrail’de 1 Kasım’da genel seçim düzenlenmişti. Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi’ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisi’nde 64 milletvekiliyle çoğunluğu elde etmişti.

Netanyahu’nun lideri olduğu Likud Partisi de 32 milletvekili çıkararak en fazla milletvekiline sahip parti olmuştu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, bugün Netanyahu’ya hükümeti kurma görevini resmen verdi.

Netanyahu, hükümeti kurmayı başarırsa, bir buçuk yıl aradan sonra yeniden iktidara gelmiş olacak.