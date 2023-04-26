iSpace Ay’a inemedi: Dünyanın ilk özel inişi olacaktı

Ay’a ilk özel inişi gerçekleştirmek için yola çıkan Hakuto-R adlı aracın yüzeye çarpıp parçalandığı tahmin ediliyor.

ispace space çalışanları Ay’a başarısız inişten sonra üzgündü. Fotoğraf: Japan Times

Merkezi Tokyo’da olan Japon ispace şirketi, projede çalışan mühendislerin bugün yaşanan sorunun kaynağını saptamaya çalıştıklarını söyledi.

ispace CEO’su Takeshi Hakamada, inişi tamamlayamasalar da şirketin deneyim kazanarak misyonunu yerine getirdiğini söyledi. @ispace, Dünya’daki yaşamın sürüdürülebilir olması için çeşitli endüstrilere dünya dışından kaynak bulmayı hedefleyen bir ticari girişim.

Hakuto-R aracı inişi gerçekleştirebilseydi, tenis topu büyüklüğünde bir keşif robotunu Ay’a bırakarak veri toplayacaktı.

Görsel: ispace

Aralık 2022’de ABD’nin Cape Canaveral üssünden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay’a gönderilen Hakuro-R’nin adı, Japonya’da Ay üzerinde yaşadığına inanılan beyaz bir tavşan türünden geliyor.