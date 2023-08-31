İsmet Berkan: Yerel seçimlerde Erdoğan faktörü

Esasen siyaseti izlerken de yaparken de önemli olan, partiler bazında yaşanan ideolojik kutuplaşma ile Tayyip Erdoğan ismi etrafında yaşanan (‘ideolojik’ denir mi, bilemedim) kutuplaşma arasında ciddi bir fark olduğunu bilmek.

Çoğu zaman bu iki farklı kutuplaşma biçimi birbirine karıştırılarak kullanılıyor.

Yerel seçim, tabiatı gereği partiler hatta yerel adaylar arası bir seçim. Ama bu seçimde Tayyip Erdoğan devrede olduğu ve İstanbul-Ankara gibi kentlerde kendini de ortaya koyduğu ölçüde onun ismi üzerinden yaşanan kutuplaşma seçimde bir faktöre dönüşecek.

2019’da bu yaşandı, Erdoğan kaybetti. Bakalım bu kez ne olacak?

İsmet Berkan’ın yazısı