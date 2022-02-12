İsmet Berkan: Türkiye’nin en büyük yalanı

Hatırlayalım, Yeni Ekonomik Model (YEM) neydi? TL’nin değeri düşecek, “rekabetçi kur” olacak; bu sayede ihracat artacak, ithalat azalacak; o sayede cari fazla vereceğiz ve zenginleşeceğiz…

Bu model ilan edildiğinde ben dahil pek çok kişi itiraz etti, modelin tek sonucunun vatandaşı fakirleştirmek olacağı söylendi. Ciddi iktisatçıların tamamı, “Kuru düşük tutarak ihracat arttırılmaz” dedi.

Şimdi elimizde 2021 yılına ait verilerin neredeyse tamamı var. Sonuçlar çok çarpıcı.

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“İhracata dayalı kalkınma zenginleşme” güzel bir slogan olmakla birlikte Türkiye’de bize söylenen ve bizim de hiç sorgulamadan inandığımız yalanların başında gelir.

“İhracata dayalı kalkınma ve zenginleşme” hiç mi mümkün değildir? Hayır, elbette mümkündür. Dünyada bunu yaparak kalkınan, zenginleşen ülkeler var. Ama biz onlardan biri değiliz.

Bu paradigmayı değiştirmenin yolu faiz düşürme fantezileriyle TL’nin değerini düşürmek değil, alınan her kuruş borcun en az yarısını bilime ve teknolojiye yatırmak ve ülkenin ihracatını yükte hafif pahada ağıra çevirmektir.

İsmet Berkan’ın yazısı