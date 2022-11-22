İsmet Berkan: Erdoğan’ın aylar süren ‘Rabia’ protestosu ne işe yaradı?

Türkiye, bundan 9 yıl önce Sisi darbe yapıp Müslüman Kardeşler iktidarını devirdiğinde fazlasıyla duygusal ve fazlasıyla hesapsız bir tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylar süren mitingleri ve Mısır’ı “Rabia” işaretiyle protestosu (Mitinglerde ‘Rabiamızı sayıyor muyuz’ deyip Mısır’la ilgisi olmayan, daha çok iç politika ideolojisine yönelik bir nevi yemini hala ettiriyor Erdoğan) ne işe yaradı? Mısır’da ne Mursi’yi hapse girip yargılanmaktan ne de ölümden kurtardı. Müslüman Kardeşler öyle ağır bir baskı altına alındı ki, siyasetten çekildiğini açıklamak zorunda kaldı. Erdoğan’ın ve Türkiye’nin protestosu, zaten neredeyse tarihi boyunca hep tek adamlar tarafından yönetilmiş Mısır’da kısa ömürlü demokrasi denemesine de hizmet etmedi; bugün Sisi’ye “Hadi artık, demokratik seçim yap” diyen kimse yok. Oysa Sisi iktidara “geçici” olarak gelmişti. 9 yıldır duruyor.

İsmet Berkan’ın yazısı