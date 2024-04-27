İsmet Berkan: Eğer randevu iptal olduysa Erdoğan Temmuz’da yine de NATO zirvesine gider mi?

Bu gezi Amerikan Başkanı’nın daveti üzerine yapılacaktı ve ‘resmi’ bir nitelik taşıyacaktı.

Şimdi daveti yaptığı söylenen taraf ‘Bizim böyle bir davetimiz yok’ cümlesini kamuoyu önünde yüksek sesle söyleyince ortaya sahiden tuhaf bir durum çıkıyor.

Daha da tuhafı var: Geçmişte Ankara’da diplomasi muhabirliği, Washington’da Hürriyet’in temsilciliğini yapmış olan gazeteci Cansu Çamlıbel, T24’te çıkan yazısında Ankara’da bir diplomatik kaynakla konuştuğunu, gezinin yapılacağını teyit ettiğini söylüyor. Öyle kolay yan basacak gazetecilerden olmayan Cansu Çamlıbel bu yazıyı John Kirby’nin açıklamasına rağmen kaleme almış, yazıda zaten Kirby için ‘Yalan söyledi’ deniyor.

Eğer Amerikan tarafı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı önce davet edip sonra davetten vazgeçtiyse, bu vahim bir durum. Çünkü bu davetin kendisi zaten büyük güçlüklerle gelmişti, son olarak İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması bu kapıyı açmıştı. Şimdi iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşmesi davetin iptaline neden oldu.

Ama tabii sahiden davet iptal oldu mu, onu da bilmiyoruz. En azından Ankara bilmiyor.

Aslında Tayyip Erdoğan’ın ilk planı, temmuz ayında yine Washington’da yapılacak olan NATO zirvesine katılmak ve bu zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden’le bir ikili görüşme yapmaktı.

Dediğim gibi Mayıstaki görüşmenin iptal olup olmadığını (Beyaz Saray açıklamasına rağmen) bilmiyoruz. Eğer bu randevu iptal olduysa Cumhurbaşkanı Erdoğan 9-11 Temmuz’da yine de NATO zirvesine gider mi?

İsmet Berkan’ın yazısı