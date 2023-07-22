İsmail Saymaz: Yeşil Sol’a ne verdiniz?

Kılıçdaroğlu, seçimi kazanabilmek için CHP’nin MYK’sından, sözcüsünden ve Altılı Masa’daki ortaklarından habersiz bir şekilde Özdağ’a üç bakanlığı ve MİT’i vermiş.

Haydi, verdi, diyelim… Bu pazarlık Özdağ tarafından ifşa edilince doğruları söylemesi gerekirken partisini, ortaklarını ve kamuoyunu yanılttığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu, dürüst adam imajını iktidar hırsıyla yerle bir ediyor. Daha da tuhafı aynı makamı iki siyasetçiye birden dağıtmış. 14 Mayıs öncesinde MYK üyesi olan, seçim sonrası örgütlerden sorumlu danışmanlığa getirdiği Engin Özkoç’a söz verdiği İçişleri Bakanlığını Özdağ’a da ikram etmiş.

Şu saatten sonra “Yüzde 2.2’lik Zafer’e üç bakanlığı ve MİT’i verdiyseniz yüzde 8.8’lik Yeşil Sol’a ne verdiniz?” diye soranlar sonuna kadar haklıdır. Kılıçdaroğlu’nun “Hiç bir şey vermedik” demesine artık kim inanır?

İsmail Saymaz’ın yazısı