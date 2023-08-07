İsmail Saymaz: Tahliye edilenler arasında tecavüzcüler ve uyuşturucu kaçakçıları var

Örtülü afla tahliye edilenler Denetimli Serbestlik Müdürlükleri önünde erken saatlerden itibaren kuyruk oluşturuyor. Yoğunluk azalma bilmiyor. Başvuranlara koşullu salıverme tarihine kadar yükümlülük verilmiyor. “Suça karışmayın” diye uyarılıyorlar, o kadar.

Oysa tahliye edilenler arasında eli kanlı katiller, tecavüzcüler ve uyuşturucu kaçakçıları var. Bir örnek: F.E. Samsun’da, 2006 yılında iki akrabasını öldürdü. 2009’dan beri Ünye Cezaevi’nde yatıyordu. Normalde 2040 yılında tahliye olması gerekiyor. Koşullu salıverme tarihi, 27 Aralık 2028. Yani, beş yıl sonra. Yalnızca 14 yıl tutuklu kalan katil, af paketiyle aramıza katıldı. Bir diğeri: H.O. Bartın’da 2016 yılında kendisinden 17 yaş küçük olan 18 yaşındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Cinayet, hürriyetinden yoksun bırakma, cezaevine yasak eşya sokma, cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükunun bozma suçlarından 18 yıl 20 ay 49 gün hapis cezası aldı. İnfazı 2036’da bitiyor. Koşullu salıverme tarihi, 23 Mayıs 2029. Gel gör ki… H.O., hepi topu yedi yıl yattıktan sonra tahliye edildi.

İsmail Saymaz’ın yazısı