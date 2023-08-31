İsmail Saymaz: Şeyhin istismar ettiği çocuğa müritleri saldırdı

Müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için 10 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum olan Uşşaki şeyhi Eyyüp Fatih Şağban, infaz indiriminden yararlandı.

(…)

Bu arada, istismardan sonra E.’nin ailesi memleketi Çorum Sungurlu’ya döndü. E. ile annesi ve anneannesi sokakta Şağban’ın müritleri tarafından saldırıya uğradı. İftiralar atıldı. Baskı ve tehditlerden ötürü E.’nin adı değiştirildi.Dört çocuk babası F.A., ailesinin geçimini sağlayabilmek için şehir dışında çalışmak zorunda kaldı. ‘Dün F.A.’yı aradım. Şağban’ın tahliyesine ilişkin düşüncesini sordum. Dedi ki: “Çok üzüldük. Zaten benim kızım bunu bir ömür taşıyacak. Bu adamın dışarıda olduğunu bilerek taşıması bambaşka bir şey.”

İsmail Saymaz’ın yazısı