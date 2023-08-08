İsmail Saymaz: Sen misin Mardin valisine altyapıyı soran

14 Mayıs’taki genel seçimden iki hafta önceydi. Mardin Valisi ve kayyum belediye başkanı Mahmut Demirtaş, beraberinde Midyat kaymakamı ve AK Parti milletvekili adaylarıyla 28 Nisan’da Ortaca köyüne geldi. Midyat’a bağlı bu köy 250 hane ve 1250 nüfustan oluşuyor. Köy halkı koruculuk yapıyor. PKK ile girdikleri mücadelede 29 şehit vermişler. Üç dönemdir muhtarlık yapan Edip Aslan’ın iki amcası ve iki kuzeni de şehit… Neyse, ziyarete dönelim. Vali Demirtaş, toplanan köylülere “Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim” dedi. Muhtar Aslan, ziyareti anons ettikleri halde köylünün katılmadığını belirterek, “Neden gelmediklerini siz düşünün” dedi ve alt yapı sorununun halledilmediğini belirtti. Tutulan tutanağa göre Aslan, şunları söyledi: “Şimdiye kadar neredeydiniz? Seçime 15 gün kala mı aklınıza geldik. Köyün altyapısıyla ilgili birşey yapmadınız. Başka köylerin altyapılarını yaptınız.” Vali Demirtaş, yol yapımından söz etti. Aslan, şöyle karşılık verdi: “Vali bey, ben size yolla ilgili soru sormadım. Yollarla ilgili bir sıkıntı yok. Altyapıyla ilgili açıklama bekliyorum.” Öfkelenen Demirtaş, “Karşında vali var. Biraz saygılı olur musun? Üslubunu düzeltir misin” dedi. Valinin kendisine, “Terbiyesiz” dediğini savunan Aslan, “Vali olmuşsun da ne olmuş? Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Vali iseniz rütbenizle konuşamazsınız benimle” diye yanıt verdi. Birinci Aza Halil İş de “HDP’li köylere hizmet gidiyor, bizim köy 29 şehit verdi, bize niye hizmet gelmiyor” dedi. Tartışma üzerine Vali, köyü terk etti. Seçimden hemen sonra Aslan ve İş, açığa alındı. 2 Ağustos’ta soruşturma izni verildi. Ancak Mardin Kaymakamlığının ön inceleme evrakında hangi suçu işledikleri tam olarak belli değil.

İsmail Saymaz’ın yazısı