İsmail Saymaz: Selçuk İnan Denizbank'a hacze gitmiş

Eski futbolcu Selçuk İnan’ın 1.535.000 dolar ve Galatasaray’ın eski tercümanı Mert Çetin’in 75.000 dolarlık alacak iddiası üzerine İstanbul 1 ve 4. tüketici mahkemeleri 12 Mayıs’ta Denizbank aleyhine haciz kararı verdi. Haciz için 17 Mayıs’ta Denizbank Genel Müdürlüğü’ne gelindi. Tutanağa göre… Denizbank’ın avukatları Murat Özcanlı ve Pelin Topaç Ceran, heyeti karşıladı. “18 Mayıs’ta icra takibine teminat sunacağız. Süre istiyoruz” dediler. İnan’ın avukatı Murat Öksüz, “Süre talep etme diye bir usul bulunmamaktadır. İcra Müdürlüğü’nün süre verme gibi yetkisi yoktur. Hacze başlansın” diye karşılık verdi. Avukat Ceran, yine süre istedi. İstek reddedildi. İnan’ın avukatları “Hacze geçelim. Aksi takdirde haczi engelleyen banka görevlileri ve kamu yetkilileri hakkında şikayet hakkımızı kullanacağız” dedi. Avukat Ceran, “Şu anda para gönderiliyor. Yukarı çıkarsanız şikayet ederim” dedi. Avukat Öksüz ise “Hacze geçilmezse siz görevinizi ifa etmemiş olursunuz” dedi. Sesler yükseldi. Bağrışmalar oldu. Avukat Öksüz, “Şov yapıyorsunuz” dedi. İcra Müdürlüğü hacze başlamak istedi. Banka avukatları “Yapamazsınız. Kimden izin aldınız?” diyerek sert çıktı. Denizbank’ın avukatı Mahir Arduç söz aldı. Bankanın yüzlerce taşınmaz ve aracının olduğunu vurgulayarak, “Bunların hacziyle borcun ödenmesi mümkün” dedi. Borçlarının olmadığını, karara itiraz edeceklerini, teminat niteliğinde taşınmaz göstereceklerini anlatarak, “Nakit ödemeyle borcu teminat altına alacağız. Haciz yapılmasın” dedi. 75.000 dolarlık teminatın yatırılması için saat 13.15’e kadar beklenilmesine karar verildi. Avukat Öksüz, süre verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve haczin banka görevlileri tarafından engellenmesinin suç oluşturduğunu savundu. Karardan dönülmesi istendi. İstek geri çevrildi. Bu arada taraflar anlaştı. Süre bittiğinde İnan’ın avukatları “Hacizden vazgeçiyoruz” dedi. Türkiye’nin en önemli bankalarından biri ola Denizbank, hacizden bu şekilde kurtuldu. Bankanın itirazı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi, 14 Eylül’de haczi kaldırdı.

İsmail Saymaz’ın yazısı