İsmail Saymaz: Seçim ayarlı mı?

İlkin PKK… Ardından IŞİD… Ve şimdi DHKP/C. Türkiye, şu son iki ayda üç terör örgütünün eylemlerine sahne oldu. Ne tesadüftür ki seçime giriyoruz. DHKP/C sekiz yıl önce bu adliyeye girdi ve başta Berkin Elvan olmak üzere Gezi Parkı soruşturmalarında ilerleme katetmiş tek savcı olan Mehmet Selim Kiraz’ı şehit etti. Aynı örgüt seçime iki aydan az bir süre kala Savcı Kiraz’ın adını taşıyan adliyeyi basmaya teşebbüs ediyor. Üç polisimiz… İki vatandaşımız yaralandı. Kaybedilmiş bir devrimcinin kuzeni ve Cumartesi Ailesi yakını olan Dilfiraz Hanım’ın canını aldı, sıkılan kurşunlardan biri. Savcı Kiraz’a yönelik terörist eylem nasıl Gezi Parkı eylemlerine kan sıçratmak için o günden beri kullanılıyorsa… Adliyeye yapılan saldırı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından miting kürsülerinde muhalefetle ilişkilendirilmek isteniyor. Terörün asıl kurbanı, Dilfiraz Hanım’la birlikte yine demokrasi oluyor.
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