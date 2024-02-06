İsmail Saymaz: Sanki aylarca bombardıman altında kalmış bir şehirde geziyorum

6 Şubat’tan önce Hatay’ı görmemiş olanlar telafi edilemeyecek bir zenginlik ve deneyimden mahrum kaldılar. Ne kadar kahrolsalar az… Çünkü sizi elinizden tutup gezdirecekleri, Hatay’ı Hatay yapan neresi varsa bugün yıkık ve virane halde. Sanki aylarca bombardıman altında kalmış bir şehirde geziyorum. Resmi rakamlara göre… Hatay’da 24.171 yurttaş can verdi. Vefat eden 116 kişinin kimlikleri belirsiz. 192 kayıp var. Yıkık, yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 80.323’tü. Bu, Hatay’daki her beş binadan biri demek. 77.152’sinin enkazı kaldırıldı. 130 bin orta ve az hasarlı bina var. Bu hasarlı binalar bütün ürkütücülükleriyle depremi hatırlatıyor. Bazılarının üzerinde “Az hasarlı” diye yazıyor.
SON HABERLER
Çağlayan Adliyesi’nde silahlı saldırı: İki ölü, üçü polis beş yaralı
İstanbul Adliyesi önündeki meydanda silahla ateş açılması sonucu iki kişi öldü, ikisi polis üç kişi yaralandı.
ASM’lerde deprem sürüyor!
6 Şubat depremlerinden etkilenen aile hekimliklerinde sorunlar tüm ciddiyetiyle sürüyor. Söz verilmesi ve taleplere rağmen bir yılda bekleme alanı olan, elektriği, suyu düzgün, prefabrik aile sağlığı merkezleri dahi yapılmadı.
Merkez Bankası’na göre enflasyon zayıflayacak
Merkez Bankası (MB) son raporunda enflasyonun ana eğiliminin zayıflayacağını belirtti.
Vargas Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Melissa Vargas’ı yeniden kadrosuna kattı.
Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’nin nüfusunu 85 milyon 372 bin 377 olarak açıkladı.