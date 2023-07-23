İsmail Saymaz: Kılıçdaroğlu’ndan başkanlara Halk TV talebi

En son Kılıçdaroğlu konuştu. “Çok memnun oldum. Aile içinde konuşalım. Herkes birbirine söz söyleme hakkına sahip. Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım. Kolay mıydı?” dedi.

Kılıçdaroğlu, değişim tartışmalarına da girerek, şöyle konuştu: “Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım, CHP’nin ilkelerine bağlı partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var. Ama hepten başarısızlık saymak doğru değil.”

Kılıçdaroğlu, başkanlardan Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların sonlandırılmasını istedi. Halk TV’de sürekli CHP’nin eleştirildiğini savunarak, “Bundan sonra Halk TV’yle kimse çalışma yapmasın” dedi. Toplantıdan sonra CHP, Halk TV ile 1 Ocak 2023’te imzaladığı sözleşmeyi sonlandırdı.

İsmail Saymaz’ın yazısı