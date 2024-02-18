Yaramazlara biraz batar!

İsmail Saymaz: Kardeşi ByLock kullanan Yılmaz Tunç, adalet bakanı olabiliyor fakat beraat etmiş hakim ve savcılar somut verilere dayanmadan ihraç ediliyor

Danıştay üyesinin sözleri yüksek yargıdaki ruh halini ortaya koyuyor. Gel gör ki… Çifte standardı meşrep edinmiş hukuk tanımaz bir iktidar var. Örneğin, kardeşi ByLock kullanan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı olabiliyor. Yahut kardeşi FETÖ’den açığa alınan İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi’ne atanabiliyor. Fakat bazıları hiç yargılanmamış, bazıları beraat etmiş hakim ve savcılar somut verilere dayanmadan ihraç ediliyor. Hukuksuzluğa son veren Danıştay 5. Dairesi, kutlanması gerekirken, FETÖ’cülükle suçlanıyor. Demek oluyor ki… İktidarı rahatsız eden kararlar verdiklerinde Danıştay üyelerini Anayasa Mahkemesi ile aynı akıbet bekliyor. Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından karalanmakla başlayıp besleme propaganda aygıtları ve trol ordusu tarafından hedef gösterilmek… Danıştay “Baskı ve tehdit altındayız” diye feryat ediyor. Ve dahası Türkiye’yi Ergenekon Davası karanlığına sürükleyen 18 yıl önceki suikastı hatırlatıyor.

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