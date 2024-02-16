İsmail Saymaz: İzmir’i kazanma ihtimali düşük ancak Binali Yıldırım’ı geçebilir

Hakkını yemek istemiyorum. Dağ, AK Parti’nin gösterebileceği en ideal aday. Ankara’da Turgut Altınok ve İstanbul’da Murat Kurum’a göre politik yönü çok baskın. Onlardan farklı olarak İzmir’in potansiyel oyların tümünü alabilecek vasıfta bir siyasetçi. Peki, İzmir’i kazanmaya yeter mi? Yetmez. CHP’nin adaylardan kaynaklı krize girdiği süreçte bile İzmir’i kazanma ihtimali düşük. Ancak Binali Yıldırım’ı geçebilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı