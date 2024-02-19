İsmail Saymaz: İYİ Parti’yi sarsan suikast girişimi

İyi Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, geçen 31 Ocak’ta aracıyla Side’deki evine girmek üzereyken bir saldırgan silahını camdan içeriye doğrulttu. Tetiğe bastıysa da… Silah tutukluk yaptığı için ateş edemedi. Saldırgan 50 metre kadar uzaklaştıktan sonra hızla geri döndü. Aracından inmiş ve evine doğru koşmakta olan Ergen’in arkasından yedi el sıktı. İki kurşun Ergen’in bacaklarına isabet etti. Saldırgan yaya olarak kaçarken… Ergen, yaralı vaziyette hastaneye ulaştı. Ergen, yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda siyasette yaşadığı problemlerin bu tatsız olayın sebebi olduğunu” söyledi. Ergen, azmettiricisini biliyordu

İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ayşen Kurt, belediye başkan adayı olmak istiyordu. İlçe Başkanı Ergen, adaylığa karşıydı. Sosyal medyada Kurt için ağır ifadeler kullanıyordu. İddiaya göre… Ayşen Kurt’un eşi Yahya, Ergen’i öldürtmeye karar verdi. Geçen yıl aralık ayında azmettirici Ahmet Çelik’i arayarak, oteline çağırdı. Yaptıkları görüşmede Çelik’e “Ergen, eşimin namus ve şerefine ilişkin yazılar paylaşıyor. Öldürülmesi lazım” dedi. Çelik ise Ergen’in ilçe başkanı olduğunu hatırlatarak, “Siyasi tarafa çekilebilir” diye karşılık verdi. Kurt, “Görevden aldırabilirim” diye konuştu. Çelik, “O zaman yaparız” dedi. Ayşen Kurt, eşinin söylediği üzere, Ergen’in ilçe başkanlığından alınmasını sağladı. Nasıl mı? Ergen’in 31 Aralık gecesi Kurt Ailesi hakkındaki paylaşım, el çektirmeyi çok kolaylaştırdı.

İsmail Saymaz’ın yazısı