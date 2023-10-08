İsmail Saymaz: İstanbul teşkilatı Göksu’yu, genel merkez Fahrettin Koca’yı istiyor

Erdoğan, geçerli 1399 de­legenin tümünün oyunu aldı ve tekrar liderliğe seçildi. AK Parti lideri teşekkür konuşmasında, İstanbul ve Ankara da dahil, depremin vurduğu 11 büyükşehiri kapsayacak şekilde tüm yerel yönetimleri kazanma hedefi koydu. Ancak İstanbul ve Anka­ra’da kimleri aday göstere­cekleri daha netleşmedi. İstanbul’da ibre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasında oyna­yıp duruyor. İstanbul teşkilatı Göksu’yu, genel merkez ise Koca’yı istiyor. Ankara’daki belirsizlik ise sürüyor. Hiçbir AK Partili İstanbul ve Ankara’yı cepte saymıyor. İmamoğlu ve Yavaş, hâlâ en güçlü aday… AK Parti, İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için biraz da CHP’deki ‘Fetret Devri’ne bel bağlamış görünüyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı