İsmail Saymaz: İstanbul teşkilatı Göksu’yu, genel merkez Fahrettin Koca’yı istiyor

Erdoğan, geçerli 1399 delegenin tümünün oyunu aldı ve tekrar liderliğe seçildi. AK Parti lideri teşekkür konuşmasında, İstanbul ve Ankara da dahil, depremin vurduğu 11 büyükşehiri kapsayacak şekilde tüm yerel yönetimleri kazanma hedefi koydu. Ancak İstanbul ve Ankara’da kimleri aday gösterecekleri daha netleşmedi. İstanbul’da ibre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu arasında oynayıp duruyor. İstanbul teşkilatı Göksu’yu, genel merkez ise Koca’yı istiyor. Ankara’daki belirsizlik ise sürüyor. Hiçbir AK Partili İstanbul ve Ankara’yı cepte saymıyor. İmamoğlu ve Yavaş, hâlâ en güçlü aday… AK Parti, İstanbul ve Ankara’yı kazanmak için biraz da CHP’deki ‘Fetret Devri’ne bel bağlamış görünüyor.
SON HABERLER
Anneleri ölen köpek yavrularını eşek emziriyor
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, anneleri ölen iki köpek yavrusunu bir eşek sahiplenerek emziriyor.
‘8×8’ Ankara Film Festivali’nden çekildi
Kıvanç Sezer’in üçüncü uzun metrajı ‘8×8’ Türkiye prömiyerini yapacağı Ankara Film Festivali’nden çekildi.
‘Tereddüt Çizgisi’ İsviçre’de ‘en iyi film’ seçildi
Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajı ‘Tereddüt Çizgisi’, 19’uncu Zürih Film Festivali’nde en iyi film seçilerek ‘Altın Göz’ ödülünün sahibi oldu.
İsrail basını: Yaklaşık 750 kişi kayıp
İsrail basınında, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden saldırıların başlamasından bu yana yaklaşık 750 İsraillinin kayıp olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler’den İsrail ve Lübnan’a itidal çağrısı
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ile İsrail sınırında yaşanan gerginliğin daha da artmaması için taraflara itidal çağrısı yaptı.