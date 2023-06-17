İsmail Saymaz: İmamoğlu’nun yol haritasını Kılıçdaroğlu’na yolladığı öne sürülüyor

İmamoğlu’nun yol haritasını dün Kılıçdaroğlu’na yolladığı öne sürülüyor. Bu metinde İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’ndan önümüzdeki pazartesi ya da salı günü grup toplantısında, “Kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağım” açıklaması yapmasını istiyor. Bundan sonraki sürecin elbirliğiyle yürütülmesini öneriyor.
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