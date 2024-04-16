İsmail Saymaz: İktidar kazayı gerekçe göstererek, CHP'yi cezalandırıyor

Beşiktaş’ta hayata geçirilemeyen, şimdi Antalya’da uygulanıyor.

CHP’li belediye başkanlarını uyarıyorum.

Bu kapı bir kere açıldı.

6 ŞUBAT’TA TUTUKLANAN YOK

Kocagöz’ün tutuklanması siyasi bir karar olmakla birlikte çifte standardın kanıtıdır.

İliç’te sekiz işçi göçük altında.

Madenin genel müdürü tutuksuz yargılanıyor.

Çorlu’da, 25 kişinin can verdiği tren kazasının olağan şüphelisi ve dönemin TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, TBMM’de Erzincan’ı temsil ediyor.

6 Şubat depreminden sonra yalnızca bir belediye başkanı tutuklandı; o da müteahhidi olduğu bina yıkıldı diye!

Üç yıl önce Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki selde 97 can gitti. Bir belediye başkanı bile yargılanmıyor.

Sorumlu, AK Parti olunca…

“Fıtrat” deniyor.

Allahın takdiri sayılıyor.

Antalya’da, kazayla ilişkilendirilmeyen CHP’li başkan içeriye atılıyor.

Bu, adaleti sağlamak değildir.

Teleferik kazasını bahane ederek, intikam almaktır.

İsmail Saymaz’ın yazısı