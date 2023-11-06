İsmail Saymaz: CHP, iki genç siyasetçinin fiili eş başkanlığıyla Türkiye’nin ikinci yüzyılına giriyor

CHP, şimdiden sonra iki genç siyasetçinin fiili eşbaşkanlığıyla Türkiye’nin ikinci yüz yılına giriyor. CHP’den ümitlerini kesenlerin yas evinde düğün bayram var. Sanki kurultay değil, seçim kazandılar. Özel’e CHP içinden ve dışından şans verilecektir. Partilerine küstükleri için “Oy vermeyeceğim” diyenler kararını değiştirecektir. Memleket’e, TİP’e, Zafer’e ve HDP’ye savrulanlar geri dönecektir. İYİ Parti, ittifak için kredi açacaktır. CHP’deki yarılmadan kaynaklı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirler almayı uman Cumhur İttifakı’nın bütün hesapları alt üst…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AK Partililerin Kılıçdaroğlu’nu merkeze alan ezberleri çöpe gitti. Şimdi Özel-İmamoğlu’nun önünde, tüzüğü demokratikleştirerek, önseçimi getirmek, temsiliyette kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve milletvekilliğini üç dönemle sınırlamak görevi duruyor. Ardından İstanbul ve Ankara’yı yeniden kazanmak, ellerindeki büyükşehirleri korumak, belki Balıkesir’i, Manisa’yı, Denizli’yi ve Bursa’yı almak; seçimden birinci parti olarak çıkmak var. Kılıçdaroğlu’nun 13. seçim mağlubiyeti, CHP’nin AK Parti karşısındaki ilk zaferini beraberinde getirebilir.

İsmail Saymaz’ın yazısı