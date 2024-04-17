İsmail Saymaz: Bütçenin yarısı son üç ayda harcanmış

Sancaktepe Belediyesi’nin iki yüzüne dev pankartlar asılı.

Pankartlarda belediyenin borç yükü yazıyor.

Müteahhitlere, bankalara ve kamu kurumlarına toplam borç şu şekilde:

1.946.726.113,69 TL.

Yeğin, kasada bir kuruş kalmadığını söylüyor.

Yeğin’e göre…

Belediyenin kiracıları kiralarını ödemiyor; mülkleri işgal edilmiş.

Bütçenin yüzde 50’si son üç ayda harcanmış.

Son üç ayda 186 kişi işe alınmış. Seçimden sonra, 1 Nisan’da bile belediyeye işçi girmiş.

Yüzlercesi işe gelmeden maaş alıyormuş.

Yeğin, “Milletvekillerinin fotoğrafını çekenler, arabalarını kullananlar belediyenin çalışanı ve maaş alır durumda” diyor.

Hayali ihalelerden söz ediyor. Şöyle devam ediyor:

“İhaleler yapılmış, işler yapılmamış, faturalar kesilmiş ve belediyenin borcuna yazılmış. Kanunsuz, kuralsız işler yapılıyor. Projeler açıktan yapılıyor. İhaleleri yok. Sorumluları yok. Şantiye şefleri yok. Yapı denetimleri yok. Müteahhiti yok. Böyle bir belediyeden bahsediyoruz.”

Yeğin, böyle bir yönetim modelinin jakuzi var mı yok mu tartışmasıyla örtülmek istendiğini söylüyor.

Yeğin, soruyor: “Belediye başkanının neden aynı katta iki makam odası olur? Neden 250’şer metrekarelik makam odaları olur?

İsmail Saymaz’ın yazısı