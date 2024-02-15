İsmail Saymaz: Aslında ‘toprak’ dememek gerekir, bu zehirle karışık atık

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik’e ait olan Çöpler Altın Madeni’nde çalışan işçiler önceki gün yığın liçi sahasında kocaman bir yarık fark etti. Yığın liçi, altından ayrıştırıldıktan sonra kalan siyanürlü toprak demek. Gerçekte bu, bir zehir tepesi… Yarığı gören işçiler “Burası çökecek” diyor. Ustabaşı yolun eğrildiğini görüp yetkililere haber veriyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Müdürü, şirkete e-mail atınca 09.30 sularında iş durduruluyor. 100’ün üzerindeki işçi sahadan çekiliyor. Çöküntü meydana gelen alanları, her zamanki gibi çimentoyla kapatmaya karar veriyorlar. Beş işçi müdahale için vadideki konteynere indiriliyor. İşçilerden Şaban Yılmaz, eşini arıyor. “Çalışmayı durdurdular, bekliyoruz” diyor. İddiaya göre… Ustabaşının haber vermesi üzerine üç uzman inceleme yapmak için beyaz bir araca binerek, tepeye çıkıyor. Araç dönüş yolundayken, zehir tepesi hareketleniyor. 10 milyon metreküplük toprak, dokuz işçiyi içine alarak, 800 metre kadar kayıyor. Türk ve ABD’li dört yetkili gözaltında. İlk bulgulara göre… Yığın liçinde kapasite artışı olduğu, eğri bir yüzeyde istifleme yapıldığı ve dinamit patlatmaların heyelanı tetiklediği belirtiliyor. Dokuz işçi toprak altında. Aslında “Toprak” dememek gerekir. Bu, zehirle karışık atık.
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