İsmail Saymaz: Akşener, anlaşılmaz bir motivasyonla, İstanbul ve Ankara’nın AK Parti’ye teslim edilmesine kolaylık sağlıyor

Akşener’e bir sorum daha var. Altılı Masa’yı devirmeyi göze alarak, Cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiği; ardından masaya dönme gerekçesi olarak cumhurbaşkanı yardımcısı olmalarına “Evet” dediği Yavaş ve İmamoğlu’nu belediye başkanı adaylığında neden desteklemiyor?

Yavaş, CHP adayı olsa da hâlâ ülkücü. CHP’den çok İyi Parti’ye yakın. İmamoğlu ve Akşener’in ne kadar samimi olduğunu Saraçhane’de gördük. Bu yüzden CHP’deki karşıtları, ellerinden gelse İmamoğlu’nu İyi Parti’ye süreceklerdi. Hal böyleyken… Akşener, anlaşılmaz bir motivasyonla, İstanbul ve Ankara’nın AK Parti’ye teslim edilmesine kolaylık sağlıyor.

İsmail Saymaz’ın yazısı