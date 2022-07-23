İsmail Gökhan Bayram: BTK, yaklaşık 70 milyon kişiyi yasa dışı bir şekilde izlediği ve kayıt altına aldı

2018’de dönemin RTÜK üyelerinden Taha Yücel, Türkiye’de Internet’in 25. yılı dolayısıyla ODTÜ’de yapılan etkinlikte Internet kullanımı için makinelere dijital bir sertifika olarak yüklenecek bir ehliyet sistemi önermiş, öneri bilgi teknolojileri çevrelerinde endişeye yol açarken, sosyal medyada ağırlıklı olarak mizah konusu olmuştu.

Perşembe günü öğrendik ki aslında hepimize yaptıklarımızı saat başı takip eden BTK damgalı bir “ehliyet” vermişler: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ülkedeki tüm Internet kullanıcılarının hareketlerini detaylı olarak izlediği, Medyascope’tan Doğu Eroğlu’nun haberi ile kanıtlandı. Internet penetrasyonunun yüzde 80’ler civarında olduğunu göz önünde bulundurursak; BTK’nın yaklaşık 70 milyon kişiyi yasa dışı bir şekilde izlediğini ve kayıt altına aldığını söyleyebiliriz. BTK’nın kitlesel gözetimi yasa dışıdır, çünkü devlet yurttaşların iletişimlerinin ve özel hayatlarının gizliliğini korumakla da yükümlüdür.

Yasalarımıza göre iletişimin tespit edilebileceği ve izlenebileceği haller tanımlanmıştır ve bu hallerin hiçbiri BTK’nın şu anda yapmakta olduğu kitlesel gözetimi kapsayabilecek haller değildir.

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı