İsmail Gökhan Bayram: Birkaç kamu kurumu hacklenmiş olabilir

Sızıntıda yer alan verilerden bir kısmının salt devletin elinde olması gereken veriler olması kişisel verilerimizin güvenliği açısından bazı tartışmaları yapmamızı da zorunlu kılıyor. “Bu veri ihlali devletin hangi kurumlarındaki hangi ihmaller zinciri sonucunda ve hangi yasal düzenlemelerin eksik olmasından dolayı oluşmuştur?” sorusu ilgili kurumların ilk elden kamuoyuna yanıtını vermesi gereken bir sorudur. Hatırlayanlarınız olacaktır, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir ay kadar önce shiftdelete.net’in Youtube kanalına konuk olmuş ve bu sırada akıllı telefonundan fotoğrafını çektiği kişinin kısa bir sürede kimliğini tespit edebilen özel bir uygulamanın da gösterimini yapmıştı. O dönemde bunun ciddi bir kişisel veri ihlali olduğu enine boyuna tartışılmıştı. Çeşitli devlet kurumlarının kişisel verilere ciddi bir yasal çerçeve olmadan çeşitli gerekçelerle ya da bahanelerle istedikleri gibi ulaşabilmesi devlet fişlemesi tartışmalarının yanı sıra verilerin daha kolayca sızması gibi sonuçlar da doğurabiliyor. Sızıntı üzerine yürütülecek soruşturma hasıraltı edilmez de sonuçları kamuoyu ile paylaşılırsa muhtemelen veriye anlamsızca ve gerçekte yetkisizce erişebilen bir ya da birkaç devlet kurumundan kötü niyetli kişilerce sızdırıldığı bir tablo ile karşılaşabiliriz. İkinci bir olasılık ise bu verilere erişebilen bir ya da birkaç kamu kurumunun sistemlerinin hacklenmiş olması.

İsmail Gökhan Bayram’ın yazısı