İŞKUR duyurdu: 130 bin eleman alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı işgücü istatistiklerine göre işsizlik temmuzda yüzde 12’ye yükselmişti. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 23,6 seviyesine çıktı.

İşsizliğin arttığı bir ortamda İŞKUR’un yayınladığı ilanlara binlerce kişinin başvurduğu görülüyor. Hatta bazı yerlerde geçici işler için bile binlerce kişi kurum önünde sıra oluşturuyor.

İş Kanunu’na göre bazı sektörlerde çalıştırılacak sürekli, geçici veya mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. İşçi alım ilanları kurumun internet sayfasının ‘açık iş ilanları’ bölümünde yayımlanıyor.

Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık işte, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama başı çekiyor.

Verilere göre İŞKUR, 2021’de 988 bin kişiye istihdam yarattı.