İsimsiz bildiri yayınlayan ‘Müdafa Hareketi’ne soruşturma

Ankara Başsavcılığı, ‘Müdafaa Hareketi’ adlı sosyal medya hesabından önceki gün yapılan paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AA

‘Müdafaa Hareketi’ adlı oluşum, mültecileri hedef alan bir bildiri yayınlamış; bu konuda ülkenin çeşitli kentlerinde miting düzenleyeceği duyurulmuştu.

Bildiri şöyle:

*Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. TBMM temsiliyet noktasında tıkanmış milli egemen gasp eden bir zümrenin zulmünü yasa kılıfına uydurma çatısı haline gelmiştir. Türklüğün vekili olduğunu düşünen isimlerin, var olma gayesini yitirmiş çatının altında yeri yoktur. Milli vicdan sahibi mebuslar artık sineyi millete dönmelidir

*Acizleşmiş idare, üzerine düşen görevleri yerine getirmemeye devam ettiği takdirde, her türlü yabancının demografik işgal ve kültürel istilasına karşı millet, topyekun kendisini savunacak, yurdun çeşitli meydanlarında gösteri ve yürüyüşler yaparak, milli tepkisini gösterecektir.

*Korkak idare; vatanımızın demografik yapısını tehlikeye atan istilacılara, milli güvenliğimizi tehdit eden dini ve etnik bölücü yapılara karşı, layıkıyla mücadele etmemeye devam ettiği takdirde, bu mücadeleyi yürütecek olağanüstü yetkilere sahip vicdani irade teşkil edilecektir.

*Vatan ve milletimizin maruz kaldığı zulüme karşı tepki göstermek maksadıyla milli vicdandan doğan, doğacak olan vatansever mahalli milli cemiyet, dernek ve vakıfların Ekim ayından itibaren yurdun çeşitli bölgelerinde düzenlenecek olan Milli Müdafaa Çalıştaylarına katılım göstermesi elzemdir.

*Ekim ayından itibaren istanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Samsun, Gaziantep illerimiz başta olmak üzere ülkemizin demografik olarak işgal, kültürel olarak istila edilişine. karşı milli cemiyetler tarafından Milli Müdafaa Mitingleri düzenlenecektir.

*Mevcut idarenin işgale ve istilaya kayıtsız kalması devam ettiği takdirde her türlü baskıdan uzak, milli bir iradenin oluşturulması sağlanacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada bu bildiri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklama şöyle: “13.09.2023 tarihinde, Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu’nun 217. Maddesi kapsamında ‘Kanunlara uymamaya tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştır. Adı geçen sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir.”