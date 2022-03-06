Işıl Özgentürk: Sonrası gelsin müteahhitler, diksinler görgüsüz villalarını!

AKP iktidarının zeytine düşmanlığı bir türlü bitmiyor. Yirmi yıldır ülkenin her yerinde sürüyor bu düşmanlık! Yüz yıllık zeytin ağaçlarını düşman bellemişler. Hiç zeytin yememiş gibi, hiç zeytinyağlı dolma yememişler gibi. Şimdi de bir yönetmelikle kısaca düşman belledikleri zeytin ağaçları, maden çıkarmak için kesilebilir dediler. Çıkarılacak madenler linyit, mermer ve kömür! Sonrası gelsin müteahhitler, diksinler görgüsüz villalarını! Altın çıkaracağız demelerine bakmayın, hiçbir Türk şirketi altın çıkarma işine girişmez, çünkü çok pahalı; onların işi montaj buzdolabı satmak, gıda zincirleri kurmak. Sadece yabancı şirketlere üçüncü dereceden ortak olabilirler. O da beş kuruş etmez!
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