Diken

Yaramazlara biraz batar!

Işıl Özgentürk: Sevinin, halaylar çekin, havai fişekler patlatın! Aşk bu aşk!

Cumhurbaşkanımız ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilere yapılan zammı açıklarken haykırdı: BİZ SİZE ÂŞIĞIZ! Vay canına, bu ne büyük bir itiraf. Bize âşık olan bir Cumhurbaşkanımız var! Sevinin, halaylar çekin, havai fişekler patlatın! Aşk bu aşk!

Ben de acayip mutlu oldum, aşk bahsini kapamıştım ama bu sözleri duyunca ayaklarım yerden kesildi. Âşık adam neler yapmaz ki, Leyla’nın aşkından kendini dağlara vuran Mecnun’u, Şirin’in aşkından dağları delen Ferhat’ı anımsayın! Ah nankörler, ah kıymet bilmezler, sizin için gece gündüz çalışan, hepinizin evine ekmek getiren, sizi tatillere gönderen, altınıza son model arabalar çeken bir âşığınız var!


Işıl Özgentürk’ün yazısı

SON HABERLER

Kılıçdaroğlu’nun seçimi…

Hayalî Kılıçdaroğlu’na yapılan ithamlar gerçek Kılıçdaroğlu’nu öyle bir paniğe sevketti ki, birkaç haftadır özenle planlanmış muhalefet stratejisini bir anda çöpe atıp, kendisine biçilen kukla muhalefet rolüne geri döndü, hem de toplumsal muhalefeti bu uğurda AKP’nin önüne atıvererek…

Bilgi iyiliklerin kaynağıdır

İlk çağlardan itibaren insan hep ‘bilmek’ istemiştir. Bilgi sahibi olmak, ‘düşünen insan’ için belirsizliğin ve buna bağlı gerilim ve kaygı duygularının azalması anlamına gelir. Çünkü insan için bilgi çok değerli ve öncelikli bir ‘ihtiyaç’tır