Işıl Özgentürk: Ne bu şimdi? Sen muhalif bir belediye başkanısın

Kendi kentinde yapılan festivalin başında kara bulutlar dolaşırken sesini çıkarmayan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek kendileri dışında gelişen olaylardan ötürü festivali iptal ettiklerini duyurdu. Ve devam etti: “Şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını da gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum.”

Ne bu şimdi? Sen muhalif bir belediye başkanısın, “Tüm destekler çekilse de biz Antalya halkıyla birlikte sinema sektöründeki dayanışmayı destekleyen dostlarımızla, jürilerimizle festivali yapacağız ve hiçbir film seçkiden çıkarılmayacak!” demek çok mu zordu?

Işıl Özgentürk’ün yazısı