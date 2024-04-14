Işıl Özgentürk: Kadın sığınma evlerinin ülkenin her yerinde, köylerde, kasabalarda, kentlerde acilen çoğaltılmasını istemek tüm ülke kadınlarının birinci işi olmalı!

“Nevin Yıldırım oturanlara şöyle seslendi: ‘Arkamdan namusum üstüne konuşup durmayın! İşte namusumla oynayanın kellesi. Alın!’

Ahali şok olmuştu. Nevin Yıldırım elinde tüfeği evine doğru yürüdü. Yüreğinin aylar sonra yeniden attığını hissetti. Başını gökyüzüne doğru kaldırıp gülümsedi.

Bütün bunlar oldu ve Nevin Yıldırım tutuklandı ve tüm insanlara haykırdı: ‘Benim tecavüz gebeliğime son verin! Ölsem de beni kürtaj yapın! Kurtarın!’

Ona kürtaj yapılmadı.”

Size bir oyun ya da film anlatmadım, bu olay bu topraklarda bir gencecik kadının yaşadıklarıdır. Bir dakika düşünün o köye yakın bir kadın sığınma evi olsaydı, her şey değişebilirdi. Ve Nevin Yıldırım itibarlı bir katil olarak yattığı hapishanede değil (kadın hapishanelerinde en itibarlı mahkûmlar katil kadınlardır) herhangi bir işyerinde canla başla çalışan, çocuklarına kol kanat geren bir kadın olarak yaşıyor olacaktı.

Işın Özgentürk’ün yazısı