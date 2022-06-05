Işıl Özgentürk: ‘Edepsiz’ yerine ‘sürtük’ geçti

Gün ışıyor ve her şey kaldığı yerden yeniden başlıyor. Gene zam gene diz boyu haksızlık gene kadın erkek uğradığımız pespaye hakaretler! Bu yazımı 7 Temmuz 2019’da Cumhurbaşkanı kadınlara seslenip onlara “edepsiz” dediği için yazmıştım. Bu kez daha da ileri gidip ülkemin kadınlarına “sürtük” dedi. Ben de aynı yazıyı üçüncü kez yayımlıyorum, bu kadar da olmaz demeyin: Cumhurbaşkanı kadınlara ve erkeklere hakaretlere devam ediyor, ben ne yapayım. Sadece edepsiz yerine sürtük geçti.
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