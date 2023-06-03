Işık Kansu: Damat Selçuk Bayraktar söylentisi, sorunun yanıtı gibi duruyor

Deneyimli bir siyasetçi dostumuz, seçim sonuçlarını şu atasözü ile özetledi:

“İti, öldürene sürütürler.”

Seçimi kazanan Saray’ın bugün önünde çok ağır, üstesinden gelinmesi zor ekonomik sıkıntılar var ve bu yıkıntıdan sorumlu olan da yine Saray’ın ta kendisi.

Saray’daki AKP’li, popülizm ve sanal gündemlerle sürüklenemeyecek bir yıkıntı ile karşı karşıya. Üstelik bedensel olarak da çok yorgun gözüküyor.

Üstesinden gelebilir mi?

Başkent kulislerinde sıkça dile getirilmeye başlanan “Damat Selçuk Bayraktar partinin başına getirilecek” söylentisi, bu sorunun yanıtı gibi duruyor.

Işık Kansu’nun yazısı