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Yaramazlara biraz batar!

IŞİD Suriye’de sivillere saldırdı: 68 ölü

Radikal İslamcı örgüt IŞİD’in Suriye’de yer mantarı toplayan halka düzenlediği saldırıda 68 kişi hayatını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi’nden aktardığına Humus kentinin doğusundaki El Sükna’da düzenlenen saldırıda 61 sivil ve 7 asker hayatını kaybetti.


Açıklamaya göre ilk saldırı El Sükna’da hükümete bağlı bir kontrol noktasını hedef aldı. Makineli tüfek teçhizatlı ve motosikletli şahıslar bu saldırının ardından bir tarlada mantar toplayanlara hedef gözetmeden ateş açtı. Saldırganlar daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD’in ıssız bölgelerde saldırılar düzenlemek için Suriye’de Şubat-Nisan ayları arasında yapılan mantar hasadından faydalandığını kaydetti. Bu saldırıyla birlikte IŞİD’in 10 Şubat’tan beri Suriye çöllerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 90’a yükselmiş oldu.

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