İş Yatırım: Ankara, yerel seçimlere gazı ve freni birlikte kullanarak girecek

İş Yatırım, ek bütçe kanun teklifinin Ankara’nın yerel seçimlere gazı ve freni birlikte kullanarak gireceğinin bir işareti olduğunu kaydetti.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Hafta sonu Meclis’te ek bütçe kanunu teklifi getirilerek vergilerin artırılması hedefleniyor. Ayrıca cumhurbaşkanına borçlanma limitinin artırılması konusunda yetki verilmesi isteniyor. MTV ve KDV de artırıldı.

Son gelişmeleri değerlendiren İş Yatırım, yerel seçimlere doğru popülist politikaların devam edeceğini ve yerel seçimlere gazla frenin beraber kullanılarak girileceğini belirtti.

YouTube’dan piyasayla ilgili görüşlerini paylaşan İş Yatırım, şunları dile getirdi:

*Hafta sonu açıklanan ek bütçe kanunu teklifi Ankara’nın yerel seçimlere gazı ve freni birlikte kullanarak gireceğini söylüyor. Deprem hasarı ve seçim vaatlerinin vergi artışlarıyla finanse edilmesini kamu maliyesi anlamında olumlu buluyoruz.

Popülist politikalara devam

*Buna karşın kur korumalı mevduat (KKM) maliyetinin Hazine’den Merkez Bankası’na aktarılmasını ve 2023 net borçlanma limitinin üç kart artırılması konusunda cumhurbaşkanı için yetki istenmesini yerel seçimlere giderken popülist politikalara devam edileceğinin işareti olarak okuyoruz. Piyasa muhtemele, atılan adımlara enflasyon ve kur tahminlerini yükselterek cevap verecektir.