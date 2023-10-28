İş Bankası’nın yeni müzesi 29 Ekim’de açılıyor

63 yıldır Türkiye İş Bankası’nın Beyoğlu şubesi olarak hizmet veren tarihi Baudouy Apartmanı, müzeye dönüştürüldü.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ‘Türkiye’ye armağan’ olarak kapılarını sanatseverlere 29 Ekim’de açıyor.

İbrahim Çallı, Atatürk

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, “Kıymetli bir hafızayı, kültür mirasını geleceğe bırakıyoruz” dedi.

Koleksiyon ilk kez görücüye çıkıyor

Feyhaman Duran, Mavi Şalvarlı Kız

İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu, Türkiye’nin en geniş özel koleksiyonlarından biri. Koleksiyonda Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya 950’den fazla sanatçının 2 bin 700 civarında eseri var. Resim Heykel Müzesi’nde ilk sergide bu koleksiyondan seçilen 600’e yakın eser yer alıyor.

Rahmi Aksungur