İş Bankası'nın 'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası 18 yaşında

Türkiye İş Bankası, bu yıl 18’inci kez düzenlediği ‘Karneni Göster, Kitabını Al‘ kampanyasında çocukları üç kitapla buluşturuyor. Bu yılki kampanyayla şimdiye kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısı 18 milyonu aşacak.

Fotoğraflar: İş Bankası

İş Bankası ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kampanyayı çocukların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı kazanması, merak duygularının artması, bilime ilgilerinin desteklenmesi amacıyla 2007-2008 öğretim yılı sonunda başlatmıştı.

Kampanya için bankanın İstanbul Şubesi’nde çevre okullardan öğrencilerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

Bilim macera tarih ve coğrafya temalı üç kitap…

İş Bankası’nın 18 yıldır aralıksız sürdürdüğü kampanyanın kitapları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları hazırladı.

‘Araba Şekerle Çalışır Mı?‘ kitabında tarihsel bilgilerin yanısıra içinde yaşadığımız dünyaya ve bilimsel buluşlara; ‘Baykuşlar Kitap Okur Mu?’ kitabında okyanusların derinliklerine, sürüngenlerin ve daha birçok hayvanın gizemli dünyasına; ‘Ağaçlar Sohbet Eder Mi?’ kitabında ise doğal yaşama, insan vücuduna, dünya, evren ve buluşlara dair zihin açıcı sorulara yanıtlar veriliyor.

‘Kara delikler şarkı söyler mi?‘, ‘Geceleri uzar mıyız?’, ‘İnsanlar ışık saçar mı?’, ‘Ay ışığı diye bir şey var mı?’, ‘Evrendeki en hızlı şey nedir?’, ‘Atom ne kadar küçüktür‘, ‘Köpeklerden iyi dedektif olur mu?‘, ‘İnsanlar kedileri ne zaman evcilleştirdi?‘, ‘Yılanlar uçabilir mi?‘ gibi merak uyandıran soruların yer aldığı kitaplar, bilimsel gerçekleri ve bilgileri şaşırtıcı ve eğlenceli bir üslupla aktarıyor.

Çocuklarımızın bu yaza daha çok kitap sığdırabilmelerini istiyoruz

Etkinlikte İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın yöneticileri, oyuncu Çağlar Çorumlu ve yazar Sunay Akın çocuklara kitap armağan etti.

Kitaplar hem şubelerde hem Kumbara Dergisi portalında

Öğrenciler kitaplara İş Bankası şubelerinin yanısıra Kumbara Dergisi portalı (www.kumbaradergisi.com) ve Kumbara Dergisi mobil uygulaması üzerinden de erişebilecek.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderilecek kampanyada, Braille alfabesiyle basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.