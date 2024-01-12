İronik, küstah ve komik: ‘Fran Lebowitz Kitabı’ raflarda

Kendine özgü, ironik, ‘küstah’ ve komik diliyle tanınan Fran Lebowitz’in, güncelliğini asla kaybetmeyen yazılarından derlenen ‘Fran Lebowitz Kitabı’ raflarda.

Ayrıntı Yayınları’nın renkli markası Düşbaz Kitaplar, 2024’ü hicvin ustası Lebowitz’in modern yaşamla ilgili her şeye dair esprili görüşlerini sunduğu yazılarından oluşan Fran Lebowitz Kitabı ile karşıladı.

Çağdaş şehir yaşamının değişimleri, geçici hevesleri, çılgınlıkları ve modalarını; sanatı, bilimi, edebiyatı ve hayata dair her şeyi, kendine has üslubuyla yorumlayan ABD’li yazarın çoksatan kitaplarından derlenen yazıları, Fran Lebowitz Kitabı’nda farklı başlıklar altında bir araya geliyor.

Yakın dostu yönetmen Martin Scorsese, Lebowitz’i “kişiliğiyle, bilgisiyle, zekâsıyla ve en önemlisi de mizahıyla sınır tanımayan” olarak tanımlıyor.